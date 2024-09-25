Karavan Kültürü ve Ar-Ge Çalışmaları

Artos ve Olimpos modelleriyle tanınan bu karavanlar, kısa sürede geniş bir müşteri potansiyeli yakalamayı hedefliyor Firma yetkilisi Baytar, pandemi sonrası değişen yaşam alışkanlıkları ve konfor arayışının, karavan kültürünün toplumda önemli bir yer edinmesine yol açtığını ifade ediyor. Van ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha önce karavan üretimi yapılmadığına dikkat çeken Baytar, 500 metrekarelik alanda Ar-Ge çalışmalarının ardından üretim sürecine geçtiklerini belirtiyor. Bu yenilik, bölgenin turizm potansiyelini artırma amacını taşıyor.

Herkes İçin Uygun Fiyatlı Karavan Seçenekleri

Baytar, ürettikleri karavanların Avrupa standartlarına uygun olduğunu ve her bütçeye hitap eden modeller sunduklarını vurguluyor. Karavan fiyatları, 400 bin TL’den başlayıp 1 milyon 250 bin TL’ye kadar uzanabiliyor. Müşterilerin talepleri doğrultusunda özelleştirilebilen bu karavanlar, sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda konforlu bir seyahat aracı olarak tasarlanmış durumda.

İklim Koşullarına Uygun Tasarım

Karavanların yaz ve kış koşullarına uygun olarak üretildiği, Baytar tarafından belirtiliyor. Yazın serin tutan, kışın ise sıcaklığı koruyan bu karavanlar, soğuk ve sıcak havalarda rahat bir kullanım sunuyor. Bu özellik, pek çok karavan üreticisi tarafından göz ardı edilse de, Daniel Karavan’ın mühendislik çalışmalarıyla sağladığı bir yenilik olarak öne çıkıyor.

Yüksek Talep ve Gelecek Vizyonu

KOSGEB destekli kurulan imalathane, şu an 6 kişiyi istihdam ediyor ve gelecekteki büyüme hedefleri doğrultusunda daha fazla personel almayı planlıyor. Baytar, karavanlarına olan ilginin her geçen gün arttığını ve reklam çalışmalarının ardından talebin daha da yükseleceğini öngörüyor. Şu ana kadar 11 karavan üreten Daniel Karavan, Türkiye genelindeki müşterilere ulaşmayı hedefliyor ve bu başarı, Van’ın yeni bir turizm destinasyonu olma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor.