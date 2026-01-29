Umut Kervanı Derneği Van Temsilciliği, Van’da görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen programda dernek yetkilileri, bugüne kadar yürütülen insani yardım faaliyetleri, ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin planlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Erdal Elibüyük, Van Umut Kervanı İnsani Yardım Derneği Başkanı Sedat Vatan ve beraberindekilerin katılımıyla yapılan basın açıklamasında, vakfın yürüttüğü insani yardım çalışmaları hakkında bilgi verildi.

“20 YILI AŞKIN SÜREDİR İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ YÜRÜTÜYORUZ”

Erdal Elibüyük tarafından yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, barınma ve temel ihtiyaç yardımlarının sürdüğü belirtildi.

Sağlık alanında yürütülen çalışmalar ile afet ve krizlere yönelik arama kurtarma faaliyetlerine de değinen Elibüyük, “Umut Kervanı İnsani Yardım Vakfı olarak yaklaşık 20 yılı aşkın süredir insani yardım faaliyetleri yürütüyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı gözetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Nerede bir mağduriyet varsa orada olmayı, elimizden gelen desteği sunmayı temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz.” dedi.

“İNSANİ İHTİYAÇLAR CİDDİ ŞEKİLDE ARTTI”

Son dönemde farklı coğrafyalarda yaşanan krizler nedeniyle insani ihtiyaçların arttığı belirterek, başta Suriye, Gazze ve Sudan olmak üzere kriz bölgelerine yönelik yardım çalışmalarının sürdüğü ifade eden Elibüyük, “Son dönemde dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan krizler nedeniyle insani ihtiyaçlar ciddi şekilde arttı. Özellikle Suriye, Gazze ve Sudan başta olmak üzere birçok bölgede yardıma ihtiyaç var. Biz de bu doğrultuda gıda, sıcak yemek, barınma ve temel ihtiyaç malzemeleriyle sahada olmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin farklı illerinden hazırladığımız yardım tırlarıyla bu bölgelere düzenli olarak destek ulaştırıyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Van’da uygulanan sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlandığı ifade eden Elibüyük, yardım çalışmalarının hayırseverlerin desteğiyle sürdüğünü belirtti.

Toplantıda aynı zamanda sağlık alanında yürütülen projeler ve arama kurtarma ekiplerinin hazırlıkları hakkında bilgi verildi. Ayrıca Van’da uygulanan sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını daha insani koşullarda karşıladığı ifade edildi.