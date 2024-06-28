AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, Van'da kronikleşmiş bir sorun haline gelen uçak seferleri sorununu iletti. Türk Havayolları'nın yetersiz uçak sayısı nedeniyle Vanlıların maruz kaldığı seyahat engeli devam ediyor.

Van'da son dönemlerde sıkça gündeme gelen uçak seferleri sorunu bir türlü çözüm bulmadı. 2019 yılında Van Ferit Melen Havaalanı'nda başlatılan genişletme çalışmalarının ardından uçak sefer sayılarında yapılan değişiklik ve bilet fiyatlarındaki artış ile yolcuların günler öncesinden uçak bileti bulamaması ve biletleri yüksek fiyattan alması bir türlü çözüme kavuşturulamadı.

Van'ın 1,5 milyona yakın nüfusu sahip olmasına rağmen, uçak sefer sayılarının yetersiz olması ve astronomik fiyatlarla biletlerin satışa sunulması, vatandaşları mağdur etmeye devam ediyor. Konuyla alakalı THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile birebir görüşmeler yapılmasına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne defalarca soru önergeleri verilmesine rağmen, kronikleşmiş bir sorun haline gelen uçak seferleri sorunu çözüm bulmadı.

Van'da günlük olarak 9 ile 12 arasında değişen uçak seferleri kentin ihtiyacına karşılık vermezken, Van'ın nüfusundan az nüfusa sahip illerde ise, sefer sayılarının Van'dan 2 kat fazla olması tepki çekiyor. Uçak sefer sayılarında yaşanan sıkıntıdan dolayı, turizm anlamında da istediği verimi elde edemeyen Van, her anlamda sorun yaşıyor.

Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret eden AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, sorunları dile getirerek, kentteki ulaşım sorununa çözüm bulunmasını talep etti.

TÜRKMENOĞLU: "ŞEHRİMİZİN VE DEĞERLİ VATANDAŞLARIMIZIN TALEPLERİNİ İLETTİK"

Bakan Uraloğlu'na yapılan ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Van Milletvekilleri olarak, Van'ımızın ulaşımla ilgili ihtiyaç ve sorunlarını aktarmak ve planlanan projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyarette, şehrimizin ve değerli vatandaşlarımızın taleplerini ilettik. Sayın Bakanımıza, Van'ın ulaşım alanındaki taleplerine gösterdiği yakın ilgi için şükranlarımızı sunarız" ifadelerini kullandı.

Daha önce SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve önceki seçimde Yeniden Refah Partisi Van 1. Sıra Milletvekili adayı olan Doçent Doktor Kamil Yavuzer ise, Bakan Uraloğlu'na yapılan ziyaret sonrası açıklamalarda bulundu.

YAVUZER: "SENE OLMUŞ 2024, SORUN AYNI SORUN"

Van'da yaşanan ulaşım sorununa değinen Göz Doktoru Yavuzer, "Sene 2022, kızımın bir sağlık sorunu için İstanbul'a gitmem gerekiyor. Van'dan İstanbul'a uçak bileti baktığımda iki hafta boyunca uçuşların dolu olduğunu gördüm. Başka alternatif de yok, neyse dedik, aile ziyareti için Konya'ya gittik. Konya'dayken uçak bileti baktığımda aynı gün İstanbul'a hem gidiş hem de dönüş bileti bulabildim.

Üstelik uçağın üçte biri boştu. Uçak olmasaydı hızlı tren alternatifim vardı, o da olmasaydı karayoluyla 7-8 saatlik yol (Van'dan 2 gün sürüyor). O sene THY Van'da yönetim kurulunu topladı, o yüce insanlar Van'da yediler, içtiler ve haftada 1-2 tane sefer arttırma kararı alıp döndüler. Acil bir işin olsa ve İstanbul'a girmen gerekse alternatif olarak ne hızlı tren ne otoban hak getire. Sene olmuş 2024, sorun aynı sorun, çözümünde aynı simalar ve sonunda aynı çözümsüzlük var maalesef" diye konuştu.