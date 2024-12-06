Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik dava, kamuoyunun en yakından takip edilen adli süreçlerinden biri.

Bilindiği üzere Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında temyiz incelemesini tamamlayıp, Adnan Oktar'ın 8 bin 463 yıl 4 aylık hapis cezasını onamıştı.

2018'den beri tutuklu bulunan Oktar cezaevinde de rahat durmadı.

GÜNCEL YAPILANMA DAVASI GÖRÜLDÜ

Buna göre Adnan Oktar'ın cezaevinde de örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edildi.

Oktar'ın özellikle avukatlar aracılığıyla örgüt üyeleriyle iletişim kurarak örgütü diri tutmaya çalıştığı ve üye kazandırmayı hedeflediği belirlendi.

Yaşananların ardından konuyla ilgili harekete geçildi ve Oktar hakkında yeni bir dava açıldı.

Son olarak açılan davada ise önemli bir gelişme yaşandı.

OKTAR'IN 12 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, avukatlar ve sosyal medya grupları üzerinden örgüte yeni üye kazandırma faaliyetlerine ilişkin açılan 'Güncel yapılanma' davası, bugün İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edildi.

Örgütün elebaşı tutuklu sanık Adnan Oktar, bulunduğu cezaevinden duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanıklar ile avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Adnan Oktar'ın, "Suç örgütü kurmak ve yönetmek", tutuksuz sanıklar Meltem Daban ile Ferhunde Eda Babuna hakkında, ise "örgüt yöneticiliği" suçundan ayrı ayrı 5 yıldan 12 yıla kadar hapislerini istedi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 20 OCAK'TA

Savcı, diğer 11 tutuksuz sanık hakkında ise, "Suç örgütüne üye olmak" suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 aydan yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Avukatlar, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme, Adnan Oktar hakkındaki avukatlarıyla olan görüş kısıtlılığı kararını kaldırarak, bir sonraki duruşmada kararı açıklayacağını kaydederek, duruşmayı 20 Ocak 2025'e erteledi.