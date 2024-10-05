Ünseli Mahallesi Atayurt yerleşkesinde, Türk devletlerinin yöresel etkinliklerinin gerçekleştirildiği program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yöresel yemekler sunulduğu etkinlikte, günümüze kadar yaşamış Türk devletlerinin bayrakları sergilenip, halk oyunları oynandı.

Törende bir konuşma yapan Kaymakam Melih Aydoğan, “Kadim kültürümüzün burada hem canlandırmasına şahitlik edeceğiz hem de bu alanın turizm noktasında bölgemize olan etkisini ve kültür ananemize, zenginliğimize katkılarını göreceğiz. Öncelikle bu alanda bu etkinliği gerçekleştiren, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Bin yıldan çok daha önce ecdadımız bu toprakları vatan yapmak için orta Asya’dan sürekli seferler düzenlemiş, bu toprakları bizlere cennet vatan olarak bırakmıştır. 1071’den bu yana bu kutsal toprakları vatan kıldık. Şimdi de bu topraklar üzerinden şanlı devletimizi yücelterek, büyüterek, geliştirerek devam ediyoruz. Bu bizim bir sorumluluğumuz.

Gençlerimizin bu kültürle yetişmesi, Türk kültürünü öğrenmesi, hayatında tatbik etmesi, adetlerini, gelenek ve göreneklerini öğrenmesi hem geleceğe mirasın aktarımı için önemli hem de ecdadımızla neslimizle gurur duymak için önemli. Bizler asırlarca bu kadim kültürümüzü, bu tarz etkinliklerle yaşatıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz” dedi.

Her yıl farklı etkinliklerle binlerce misafiri ağırladıklarının altını çizen Aydoğan, “Bu hafta sonu başlayacak ve üç gün sürecek bir kampın da açılış programını bu vesileyle yapmış oluyoruz. Bu üç günlük kamp boyunca gelecek misafirlerimiz hem Türk kültürünü tanıyacak hem de bu güzel alanda güzel bir etkinlik gerçekleştirecekler. Umarım keyifli güzel bir hafta sonu olur” ifadelerini kullandı. İkramların sunulduğu program yöresel keçe kalpak hediye takdim edilmesi ile devam etti.