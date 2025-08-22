Gevaş sahilindeki bir işletmede TÜRSAB öncülüğünde bir araya gelen turizm acenteleri, kentin turizm sorunlarını ele aldı. TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl'ında yer aldığı etkinlikte konuşan TÜRSAB Doğu Anadolu BTK Başkanı Cevdet Özgökçe, Van'ın turizmde yaşadığı sorunları aktardı.

Van'daki uçak sefer sayılarından gümrük kapılarına, fahiş fiyatlardan konaklamaya kadar bir çok sorunun ele alındığı programda konuşan Özgökçe, "Bugün bölgemizin turizmi ile ilgili nelere yapabileceğimizi görüşmek için bir araya geldik. Yaklaşık 60 acente sahibinin katıldığı programımızda sektörel anlamdaki sorunlarımızı dile getirdik. Özellikle uçak sefer sayılarımızla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyoruz.

Van, neredeyse ulaşılmayan bir şehir haline geldi. Yok denecek kadar az uçağı var. 2019 yılında 24 tane uçağımız vardı, şuanda ise bazı günler 8, bazı günler 9 uçağımız var. Yaklaşık 30-40 güne kadar uçaklarımızda maalesef yer yok. Ne geliş ne gidişlerde insanlar Van'a ulaşamıyor. Ayrıca insanlar çok fahiş fiyatlara uçuyor. Komşu illere baktığımızda; Diyarbakır'da, Elazığ'da, Trabzon'da günü birlik uçuşlarda yer bulurken insanlar, maalesef Van'da bir ay, 40 güne kadar uçaklarda yer yok.

Bu konuda genel merkezimizden, TÜRSAB'ımızdan destek istedik. Yine gümrük kapıları ile ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. İran ve Irak pazarı üzerine taleplerimiz oldu. Onları görüştük. Amacımız bölge turizminin gelişmesine katkı sağlamaktır. Ben bu anlamda aramızda olan TÜRSAB Genel Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyıl ile tüm acente sahiplerine teşekkür ediyorum" dedi.

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın ise Van'da turizm ile ilgili analizler yaptıklarını belirterek, "Yaptığımız analizler neticesinde Van'da, turist sayısının düştüğünü gördük. TÜRSAB, daha önce bunu nasıl bir buçuk milyona getirdiyse ve şuanda tahmin ediyorum 150-200 bin bandında gidiyorsa bunun yükselmesi için, sorunların çözümü için gerekli mercilerle görüşeceğiz. Van'ın yine en kısa zamanda 1,5 milyonu geçecek bir turizm kapasitesine gelmesi için uğraş vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Van'ın hem tarihi hem gastronomi hem de doğal güzellikleri açısından görülmesi gereken bir il olduğuna burgu yapan Günaydın, "Van ulaşılmaz ama ulaşılması gereken bir yer. Boşuna ‘Dünyada Van, ahirette iman" dememişler. Van'ın tarihi ve turistik değerlerini saymakla bitiremeyiz. Gastronominin yanında tarih, arkeoloji alanında sayamayacağımız derecede birçok özelliği var. Biz de bu özellikleri hem iç turizmde hem de dünya turizminde tanıtmak için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TÜRSAB Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Akyıl'ın da kısa bir selamlama konuşması yaptığı program, kamp alanını gezilmesi ve ikramlarla sona erdi.