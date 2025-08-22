Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) verilerine göre 2025 yılının ilk 7 aylık döneminde Van’da açılan ve kapanan şirket sayıları ile birlikte kooperatif ve gerçek kişi ticari işletme sayıları da belli oldu.

Verilere göre; yılın ilk 7 ayında Van’da kurulan şirket sayısı 292, kurulan kooperatif sayısı 17, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise 108 oldu.

Aynı dönemde 42 şirket, 6 kooperatif tasfiye edilirken, 58 şirket, 2 kooperatif ve 60 da gerçek kişi ticari işletme kapandı.

Van’da 2024 yılının aynı döneminde 302 şirket, 12 kooperatif ve 95 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 64 şirket ve 7 kooperatif tasfiye edilmişti. 2024 yılının ilk 7 ayında 51 şirket, 9 kooperatif ve 57 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.