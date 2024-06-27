Van’da sürekli gündeme gelen ve alternatif yolların az olması, caddelerde gelişi güzel ve ikili park yapılmasından dolayı, yıllardır kentte trafik çileye dönüşüyor.

5 dakikalık mesafe bazen 20 dakikada gidiliyor. Beşyol ışıklarından eski devlet hastanesi ve takibinde Ferit Melen Caddesi ile sağlık sokakta trafik durma noktasına geldi.

Uzun bekleyiş sonucu şoförler uzun kornalar çalarak tepki gösterdi.

İsmini vermek istemeyen vatandaş, “Trafik bizi bezdirdi. Kısa mesafede bile çok fazla trafikte kalıyoruz. Zamanımızın çoğu trafikte geçiyor. Alternatif yolların mutlaka yapılması ve buna çözüm bulunması gerekiyor. Van cadde sokakları trafiği kaldırmıyor” ifadelerini kullandı.