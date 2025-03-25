Van’da yıllardır devam eden trafik sorunu Ramazan ayında katlanarak arttı. Trafik sorununun bayram yaklaştıkça daha çekilmez bir hal alması bekleniyor.

Ramazan ayıyla beraber özellikle iftara yakın saatlerde kentin ana arterleri ve merkez içindeki trafik yoğunluğu çileye dönüyor.

Van’daki trafik sorunu yıllardır çözüm bekliyor ancak şuana kadar bu sorunu ortadan kaldıracak bir proje gerçekleşmedi. Sorun devam ederken her geçen gün araç sayısının artması ve kent nüfus yoğunluğunun çoğalmasıyla beraber trafik daha da çekilmez bir hal alıyor. Otopark yetersizliği, şehir merkezinde gelişigüzel çift park yapan sürücüler, alternatif yolların azlığı, çevre yolunun tamamlanmaması gibi nedenlerle Van’ın trafik sorunu daha da büyüyor.

Hafta içi ana cadde ve ara sokaklardaki yoğunluk sabah saatlerinde başlıyor. Zaman zaman yoğunluk azalsa da bu durum çok sürmüyor. Özellikle Ramazan ayı içerisinde akşam saatlerinde iftara yetişmek için yola çıkanlar trafik çilesinden nasibini alıyor.

SORUN ÇÖZÜLMÜYOR, GÜN GEÇTİKÇE BÜYÜYOR

Van’da ki bu durum hafta sonu da değişmiyor. Mesai saatleri dışında özellikle hafta sonu dışarda ailesiyle vakit geçirmek isteyen veya alışveriş için çıkan vatandaşlar merkezde yer alan AVM’lere veya başka noktalara ulaşmakta büyük güçlük yaşıyor. Alternatif yollar olmadığı için vatandaşlar aynı cadde ve sokakları kullanmak zorunda kalıyor. Hal böyle iken çözüm bekleyen trafik sorunu olduğu gibi kalıyor hatta katlanarak büyüyor.

Yoğunluk çarşı merkezinde olunca çoğu kez ağır aksak ilerleyen trafikte korna sesleri yükseliyor ve gürültü kirliliği de oluşuyor.

Trafikte olan sürücüler 10 dakikalık yolu bazen yarım saat hatta bazen 1 saatte gidebiliyor.

Sürücüler; “Uzun yıllardır var olan ve bir türlü çözüme kavuşmayan Van trafiğinin bir an önce çözüm bulmasını diliyoruz. Öyle ki bu sorun gün geçtikçe artıyor. Çözüm bulunamaması durumunda birkaç yıl sonra Van’da trafiğe çıkmak çok daha güç olacak” diyorlar.