İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, 17-23 Mart'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 77,62 gram sentetik uyuşturucu, 97,24 gram esrar, 1,84 gram eroin ve 2 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 5'i hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.AA