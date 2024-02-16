Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde; 7 kilo 365,67 gram esrar, 440 adet sentetik ecza, 61,32 gram sentetik kannabinoid, 61 adet ecstasy, 10,23 gram metamfetamin, 1,81 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak toplam 19 şahsa yasal işlem yapılmıştır” denildi.