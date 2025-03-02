Cumhuriyet Caddesi tekel binası yanında yapımı tamamlanan bedesten çarşısında antika ürünlerin satışı yapılırken, aynı zamanda Osmanlı sıkma ve katalin tespihler, doğal taşlardan yapılmış bileklik ve buna benzer birçok hediyelik eşya da görücüye çıkıyor.

Yakın zamanda tespih atölyesinin de kurulacağı işletmede kurs verilerek Van’da tespih ustası yetiştirilmesi planlanıyor.

Antika ve tespih satış işletmecisi Yavuz Selim Camuşçu, “Tespih ve antika ürünlerine çok merak duyuyordum. Sevdiğim bir alan olduğu için ticaretini yapmaya karar verdim. Yaklaşık 8 yıldır bu sektörde çalışıyorum. Bedesten Çarşısında tespih yapım atölyesi ve satışını gerçekleştireceğiz.” dedi.

“ATÖLYECİLİK GELENEĞİNİ YAŞATACAĞIZ”

“Yakın zamanda tespih atölyesi için İstanbul’dan usta getirip burada işi öğrenmek isteyen gençlerimize ustalığı öğreteceğiz” diyen Camuşcu, “Van’da Osmanlı sıkma ve katalin tespihleri yapan usta olmadığı için dışardan usta getireceğiz. Gençlerimize istihdam oluşturacağız. İstek ve talep üzerine atölyemizde kursiyer sayısını arttırarak daha fazla gencimize ustalığı öğretmeye çalışacağız. Genellikle Şanlıurfa, Gaziantep, Ankara ve Adana gibi şehirlerde olan atölyecilik geleneğini burada yaşatmaya çalışacağız.” sözlerine yer verdi.

“ANTİKA ÜRÜNLER SATIYORUZ”

Kehribar tespihlere ağırlık verdiğini ifade eden Yavuz Selim Camuşçu, “Kehribar ürünler rağbet görüyor. Bedesten Çarşısında savatlı ürünler, hediyelik eşya kutuları, gümüş küpe, yüzük, kolye, bileklik, halhal, kehribar tespih, eski saatler, eski radyo ve pikaplar, aksesuar gibi antika ürünlerinin satışını da yapıyoruz. Bize tahsis edilen bu yer çok güzel. Bedesten yerinin çok daha önce yapılması gerekiyordu. Çoğu şehirde olan Bedesten yeri Van’ın merkezinde olmasıyla beraber kente değer katacaktır.” ifadelerine yer verdi.