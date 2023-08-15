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Wanhaber

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) bu yılın Temmuz ayı konut satış istatistiklerini açıkladı.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya sahip olurken, satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %4,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu illerin ise sırasıyla 27 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkâri, 91 konut ile Tunceli olduğu açıklandı.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 31 BİN 641 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



TÜİK verilerine göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 31 bin 641 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı %28,9 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,5 azalışla 202 bin 799 olarak gerçekleşti.



İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 77 BİN 907 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ



Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %19,5 artış göstererek 77 bin 907 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı %71,1 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Temmuz döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,0 azalışla 472 bin 528 olarak gerçekleşti.

VAN’DA TEMMUZ AYINDA SATILAN KONUT SAYISI

TÜİK verilerine göre Van’da ise bu yılın Temmuz ayında toplam 737 konut satışı yapıldı. Bu satışlardan 165’i ilk el satış olarak gerçekleşirken, 602’si ise 2. el satış olarak gerçekleşti.

Geçen yıl aynı ayda Van’da toplam 532 konut satışı gerçekleşmişti. Bu satışlardan 113’ü ilk el, 419’u 2. el satış olarak kayıtlara geçmişti.

Umut Tarhan