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İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2023 yılı vizyon projeleri çerçevesinde Esenler Mahallesi'nde yapımı devam eden İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden bilgi alan Aydın, kütüphanenin gençlerden yetişkinlere kadar tüm İpekyolu halkı için bir cazibe merkezi olacağını belirtti.

Eğitim hayatına büyük katkı sağlayacak olan kütüphane projesinin çalışmalarının hızla devam ettiğini söyleyen Aydın, kütüphanenin modern ve teknolojik altyapıya sahip olacağını ifade etti. İlçe halkının eğitimine katkı sağlamak, okuma alışkanlıklarını artırmak ve kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Aydın, “İpekyolu İlçe Halk Kütüphanesi, çeşitli alanlara sahip bir yapı olacak.

Dezavantajlı bireyler için salon, bilgisayar internet odaları, sergi alanları, fitness salonu, çocuk oyun alanı, sinema salonu, masal dinleme alanı, bebek kütüphanesi, sınıflar ve konferans salonu gibi birçok bölümü barındıracak. Modern tasarımı ve zengin eğitim materyalleriyle öğrencilere benzersiz bir eğitim imkanı sunacak olan kütüphane, aynı zamanda yetişkinlerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine ve kültürel alanda kendilerini geliştirmelerine de yardımcı olacak” dedi. iHA