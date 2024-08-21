TÜİK tarafından açıklanan motorlu kara taşıtları verilere göre Van’da bulunan araç sayısı ve Temmuz ayında devri gerçekleştirilen taşıt sayıları da belli oldu.

Ülke genelinde Temmuz ayında 957 bin 920 adet taşıtın devri yapıldı. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 64,9'unu otomobil, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 13,5'ini motosiklet, yüzde 2,7'sini traktör, yüzde 1,8'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

VAN’DA 2 BİN 333 ARACIN DEVRİ YAPILDI

2024 yılı Temmuz ayında Van’da devri yapılan araç sayısı toplamı 2 bin 333 olarak açıklandı.

TÜİK verilerine göre Van’da Temmuz ayında bin 135 otomobil, 146 minibüs, 7 otobüs, 720 kamyonet, 65 kamyon, 170 motosiklet, 2 özel araç ve 88’de traktör olmak üzere toplam 2 bin 333 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.