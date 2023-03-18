İl Jandarma Komutanlığınca, 14 Mart'ta 137 personel ve 36 araçla Van'ın Çaldıran ilçesi ile Kırklareli ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, tefecilik, yağma ve tehdit suçunu işleyenlerin yakalanmasına yönelik soruşturma kapsamında Çaldıran ilçesi ile Kırklareli ve Zonguldak'ta belirlenen adreslere 14 Mart'ta eş zamanlı operasyon düzenlemiş ve 20 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda fişek, 1468 senet, 74 çek, 23 borç defteri, müştekilere ait 123 kimlik fotokopisi, 20 cep telefonu ve 42 flaş bellek ele geçirilmişti.AA