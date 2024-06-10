Van Valisi Ozan Balcı, hayvanların hayatımızın bir parçası olduğunu ve onları korumamız gerektiğini belirterek, “Yaralı olarak bulunan kuşlarımız, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin beraber çalışma yürüttüğü YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi edildi. Bu merkezimiz Türkiye’de sayılı merkezlerden biri. Burada kanadı kırık kuşlar, ayağı kırık yaban hayvanları, tedavi edilip tekrar doğaya bırakılıyor” dedi.

Vali Balcı, konuşmasında; “Biz şunu diyoruz. Memleketi ve milletini sevmek, sadece insanları sevmek değildir. Dağlarıyla, taşlarıyla, ovalarıyla, dereleriyle, gölleriyle, ırmaklarıyla, kurdu, kuşu, börtü böceğiyle sevmektir. Bu temel sloganımızdır. Biz de hayvanları seviyoruz. Onlar bizim doğal yaşamımızın en güzel parçalarıdır. Onları korumamız gerekiyor. Bundan dolayı başta YYÜ Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Van 14. Bölge Müdürlüğü yönetici ve ekiplerine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Daha sonra Vali Ozan Balcı, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya yaban kuşlarını doğaya bıraktı.