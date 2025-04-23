Taze koyun peynirinin bir-iki hafta içinde piyasaya çıkması beklenirken, peynirci esnafı Cabbar Karakoyun, hem Van’dan hem de şehir dışından peynire talep olduğunu ifade etti.

Peynirci esnafı Cabbar Karakoyun, ekonomik sıkıntılara rağmen peynire ilginin yüksek olduğunu belirterek, Van’da küp peyniri fiyatının 350 - 500 TL arasında, salamura peynirinin fiyatının ise 350-400 TL arasında satıldığını söyledi.

“KOYUN SÜTÜNDEN YAPILAN PEYNİR DAHA ÇOK İLGİ GÖRÜYOR”

Vatandaşların, özellikle küp ve salamura Van peynirine ilgi gösterdiğini dile getiren esnaf Cabbar Karakoyun, “Taze koyun peyniri henüz piyasaya çıkmadı, ancak inek peyniri satışları devam ediyor. İnek peyniri 200-250 TL arasında fiyatlarla satılıyor. Vatandaşlar ekonomik sıkıntılar yaşasa da peynire olan talep devam ediyor. İnek sütünden yapılan peynire ilgi olsa da bölgede genellikle koyun sütünden yapılan peynir daha çok tercih ediliyor.” ifadelerini kullandı.

“TAZE PEYNİR 2 HAFTA SONRA PİYASAYA ÇIKACAK”

Peynirci esnafı, Van peynirine olan ilgiyi belirtirken, koyun sütünden yapılan taze peynirin piyasaya çıkışı için hazırlıkların devam ettiğini dile getirdi.

Taze peynirinin ortalama iki hafta içerisinde piyasa çıkacağını belirten peynirci esnafı Cabbar Karakoyun, “Koyun sütünden yapılan taze peynirin bir-iki hafta içinde piyasaya çıkması bekleniyor. Hem Van’dan hem de şehir dışından gelen talepler oldukça yoğun. Ayrıca küp olarak bilinen Van peynirinin kilo fiyatı 350-500 TL, salamura peyniri ise 350-400 TL arasında satılıyor.” diye konuştu.

Piyasaya çıkacak olan taze peynirin kilo fiyatının ise henüz net olmadığı kaydedildi.