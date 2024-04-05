Müşterilerinin damak tadına göre en iyi tatlıyı yapıp, tezgâhlarını süsleyen pastaneler, tatlı çeşitleriyle göz dolduruyor. Van’ın en işlek caddelerinde bulunan pastaneler ise iş yerlerinin camına "Bayramlık Tatlı Siparişi Alınır" yazısını asarak müşteri çekiyor.

Bayram için tüm hazırlıklarını tamamlayan tatlı imalatçıları yoğun bir mesaiye giriyor. İmalathanelerde çalışan ustalar ise vatandaştan gelen sipariş üzerine en iyi tatlıyı çıkarmak için canla başla çalışıyor. Tatlı işletmeleri, vatandaşın bu bayramda da kaliteli hizmet alabilmeleri için siparişlerini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulundu.

Yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Uğur Muslu isimli girişimci, bayrama sayılı günler kala sipariş almaya başladıklarını belirtti. Tatlıların Gaziantep’ten günlük geldiği için müşteriler tarafından çok beğenildiğini belirten Muslu, “Kuru baklavamız ve kadayıfımızın hepsi Gaziantep’ten kendi imalatımız olarak geliyor. En çok klasik fıstıklı baklavamız beğeniliyor. Çünkü hem fiyatı uygun hem lezzeti daha güzel geliyor. Bütün baklavamız el açması olduğu için misafirlerimiz beğeniyor.

Yükselen zamlardan, kira ve personel maaşlarından dolayı fiyatlarda bir tık artış görünüyor ama şu an için bir artış yapmadık. Fiyatlarda da cevizli ve fıstıklı arasında pek fark yok. Fiyatlarımız 295 TL’den başlayıp 695 TL’ye kadar çıkıyor” dedi.

Vatandaşların tatlı siparişlerini son güne bırakmamaları noktasında uyarılarda da bulunan Muslu, “Şu anda rağbet sektöre göre çok değil ama yine de beklentilerimizi karşılıyor. Bayram tatlısız olmaz. Bayram deyince akla tatlı, tatlı deyince de akla bayram gelir” ifadelerini kullandı.