Kurban Bayramı öncesi Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri hijyen koşullarını, eldiven, bone kullanımını, üretim malzemelerinin son kullanma tarihlerini, ilaçlama ve iş yeri ruhsatlarını kontrol etti.

Kent genelinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca ürünlerin son tüketim tarihleri, hijyen koşulları, ürün ve malzemeleri saklama koşulları, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu da denetlendi. Kontrollerde tarihi geçmiş ürünlere, imha etmek üzere el koyan ekipler, işyerine cezai işlem uyguladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cahit Turan'ın da katıldığı denetimde konuşan Gıda Mühendisi Ümit Akif Çalım, “Eşbaşkanlarımızın talimatlarıyla Zabıta Daire Başkanlığı Gıda Kontrol Şubesi olarak ilimizde bulunan tatlı üretim yerleri ve pastaneleri denetliyoruz. Bu denetim sonucunda gıda ve hijyen kurallarına uygun yerleri tebrik ederek, uymayan yerlere cezai işlem uyguladık. Denetimlerimiz bayram sonuna kadar devam edecek olup halkımız güvenle bayramı geçirebilir” dedi.

Denetimlerin kent genelinde belirli periyotlar dahilinde devam edeceği bildirildi.