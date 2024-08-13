Cadde ve sokaklarda bulunan tabelalar görüntü kirliğine neden olduğu gibi kentin estetik görünümüne de zarar veriyor. Bunların yanı sıra; kimi mağaza ve benzeri yerlerde kullanılan tabelalardaki Türkçe ve yabancı dil kullanımı da standartlara uygun değil.

İran ve Irak gibi ülkemize sınırları olan Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere, yurtiçi ve yurtdışından eğlence, turizm ve çeşitli nedenlere bağlı olarak tercih edilen Van, düzensiz tabelalarla görüntü kirliliği oluşturuyor. Şehir merkezi, İşlek cadde ve sokakların birçok yerinde bulunan renkli ve düzensiz tabelalar görüntü kirliliğinin yanı sıra kentin mimari estetiğine de zarar veriyor.

FARSÇA TABELALAR, KURALLARA UYGUN DEĞİL

Van’da görüntü kirliliği oluşturan tabelaların aynı zamanda Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE), belirlediği kural standartlarına da uymuyor.

Van’da esnafın astığı tabelalarda Türk Standartları Enstitüsü, Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için getirilen kural standartlarına uymadığı görülürken, TSE standartlarına göre tabelalarda; Yüzde 75 Türkçe, yüzde 25 yabancı dil kullanılmalı.