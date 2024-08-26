Yapılan açıklamada, “İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesi Samancılar Mevkinde 500’lük İsale hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde 26 Ağustos 2024 Pazartesi saat 15:00 ile 24:00’e kadar zorunlu su kesintisine gidilecektir” ifadelerine yer verildi.

Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, “Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.