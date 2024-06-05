Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, meydana gelen ani arıza nedeniyle Edremit ilçesine bağlı bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağını açıkladı.

Söz konusu arızanın Süphan Mahallesi 600'lük isale hattına bağlı; Süphan, (Bölge Hastanesi ve Civar Yerleşke), Emin Paşa ve Şabaniye Mahallelerinin bir kısmını etkileyeceği ve bugün 11:00 ile 15:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.

VASKİ tarafından yapılan paylaşımda; “Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.