İpekyolu Mahallesi Bostaniçi Samancılar mevkiindeki isale hattında oluşan ani arıza nedeniyle Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı açıklandı.

VASKİ tarafından yapılan açıklamada; “İpekyolu Mahallesi Bostaniçi Samancılar mevkiinde 500'lük isale hattımızda meydana gelen ani arıza nedeni ile Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde 17.09.2024 (bugün) Saat 9:00 ile 18:00 saatleri arası su kesintisi yaşanacaktır” denildi.