Bostaniçi Mahallesi Samancılar mevkiinde meydana gelen arızaya müdahale için su kesintisi yapılırken, Sıhke TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı mahallelerinde bugün saat 15.00’e kadar su kesintisi olacağı bildirildi.

VASKİ tarafından yapılan bilgilendirmede; “İpekyolu İlçesi Bostanici Mahallesi Samancılar Mevkisinde 500'lük İsale hattımızda meydana gelen ani arıza nedeniyle; Sıhle TOKİ, Beyüzümü, Yalımerez, Hamurkesen ve Kıratlı Mahallelerinde 1 mart 2024 cuma (bugün) 08:00 ile 15:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Meydana gelen ani arızanın onarılmasıyla birlikte sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.