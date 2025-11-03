Van'da sonbahar mevsiminin etkisini iyice belli etmesiyle beraber turuncu, yeşil, sarı ve kahverengi tonlardaki yapraklar döküldükleri yerleri renklendirerek kartpostallık görüntüler sunuyor.
Çeşitli renklerin farklı tonlarıyla adeta tablo havası yaratan sonbahar atmosferi, fotoğraf çekimleri için doğal mekanlar sunuyor.
Soğuklara dayanamayarak yapraklarını döken ağaçlar renk çeşitliliği sergilerken, şehrin doğal güzellikleri sonbaharın renkleriyle bütünleşerek tabloyu andıran görüntüler oluşturdu.
Kaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk