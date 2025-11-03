Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eleme karşılaşmasında deplasmanda karşılaştığı Fatsa Belediyespor’u penaltılarda 7-6 mağlup ederek adını 4. tura yazdıran Van ekibinin yeni rakibi belli olacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünün de yer aldığı 4. tur kuralarının tarihleri açıklandı.

4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda, 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 15.00’te kulüp yetkililerinin katılımıyla Riva’da gerçekleştirilecek.

Sporseverler tarafından merak edilen kura çekiminin A Spor’dan canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’na, 3. Eleme Turunda tur atlayan 28 takımın yanı sıra, Süper Lig’den Gençlerbirliği, Göztepe A.Ş., İkas Eyüpspor, Kocaelispor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Trabzonspor A.Ş. ile 1. Lig’den Bandırmaspor, Boluspor, Erzurumspor FK ve İstanbulspor A.Ş. de katılım sağlayacak.