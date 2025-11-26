Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde 1964 yılında özenle ve simetrik bir planla inşa edilen evler, aralarındaki sararan ağaçların tonlarıyla görenleri hayran bırakıyor. 1965 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinden bölgeye göç eden Karadenizli vatandaşlar için kurulan mahalledeki simetrik yapılar, aradan geçen 60 yıla rağmen özgünlüğünü koruyor. Mahalle sakinlerinin ana binaların estetiğini bozmadan yaptıkları eklemeler, bu mimari mirasa olan saygıyı gösteriyor.

"Kuş bakışı muhteşem manzara"

Özellikle kuş bakışı görüntülerde, sararan ağaçların simetrik evlerin arasında oluşturduğu kontrast, sonbahar mevsiminin tüm güzelliğini gözler önüne seriyor. Kahverengi ve sarının farklı tonlarına bürünen yapraklar, mahalleye eşsiz bir estetik katıyor.

Mahalledeki düzenli yerleşim planı, birbirine paralel uzanan sokaklar ve aynı mimari çizgide sıralanan evler, mevsimin renkleriyle birleşerek estetik bir görüntü oluşturdu. Ağaçların sarı ve kahverengi tonlara büründüğü bölgede, sonbahar ışığının binaların cephelerine yansıması kartpostallık kareler ortaya çıkarıyor.