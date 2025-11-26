İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü U 19 Takımı bugün sahasında Muratspor’la karşılaşacak. Van ekibi, 8 haftada aldığı önemli galibiyetlerle liderlik koltuğunda bulunuyor.

İlk 7 haftayı namağlup kapatan kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Erzurumspor FK’ye mağlup olmuştu. Bu yenilgiyle birlikte namağlup unvanını kaybeden İmaj Altyapı Van Spor FK, sezonun ilk mağlubiyetini almıştı.

Son haftayı puansız kapatan Van ekibi, ligde en çok gol atan takım konumunda yer alıyor. Bugün sahasında Muratspor’u ağırlayacak olan temsilcimiz, galibiyet alarak rakipleriyle arasındaki puan farkını artırmak istiyor. 4. Haftada Muratspor ile oynayan kırmızı siyahlı ekip 8-0’lık farklı bir skorla galibiyeti almıştı.

KARŞILAŞMA NE ZAMAN OYNANACAK?

9.hafta mücadelesi bugün İpekyolu İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak. Furkan Hakkı Kütükoğlu’nun düdük çalacağı maçta, Umut İncili ve Mertcan Tekin Nazlıgül yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Ümit Karaman’ın dördüncü hakem olarak yer alacağı karşılaşmada, Hasan Umut Yetkin gözlemci olacak.

LİDER VAN SPOR

Temsilcimiz kırmızı siyahlı ekip, 8 haftada 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 21 puan toplayarak lider konumda yer alırken, rakip Muratspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 4 puan ile 5. sırada bulunuyor.