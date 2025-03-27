Van Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığınca verilen eğitimlerde, öğrencilere atıkların kaynağında ayrıştırılması, sıfır atık hareketinin desteklenmesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri gibi önemli konular anlatıldı. Çevre mühendisleri tarafından verilen teorik eğitimin ardından uygulamalı etkinliklerle de öğrencilerde sıfır atık bilincinin pekişmesi sağlandı.

Çevreye duyarlı ve bilinçli bireyler yetiştirilmesini hedefleyen eğitimlerin ardından öğrencilere atık malzemelerden dönüştürülerek elde edilen kuru boya ve boyama kitapları hediye edildi.

Sürdürülebilir bir çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan eğitimlerin kent genelinde yıl boyunca devam edeceği kaydedildi.