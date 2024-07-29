Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekiplerin, kent genelinde seyyar satıcılık yapanlar ve kaldırım gibi uygunsuz yerlere konumlananlara karşı denetimlerine devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cahit Turan’ın da eşlik ettiği belirtilen denetimlerde, kaldırım ve yolları uygunsuz kullanarak yaya ve araç güvenliğini tehlikeye atanların malzemelerine el konulduğu, çok sayıda kişiye ise cezai işlem uygulandığı kaydedildi.

Denetimlerden önce, kaldırım ve yolları kullananların uyarıldığı, uyarılara aldırış etmeyerek reklam tabelaları ve tezgâhlarını kaldırmayanlara müdahale edildiği ifade edildi.

Bu noktada duyarlı davranmasını isteyen zabıta ekiplerinin, kent genelindeki denetimlerini arttırarak sürdüreceği vurgulandı.