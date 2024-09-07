"Fındık Yatırımı Şehir Efsanesini Gerçekleştirdi: Şaşkın Bakışlar ve Çarpıcı Sonuçlar!"

O dönemde büyük bir cesaret gerektiren bu karar, zamanla elde edilen gelirle tüm skeptikleri şaşırttı.

Girişim, Geçmişte Alay Konusu Oldu

Hüseyin Leyla, dedelerinin bu cesur kararını ve sonrasındaki alayları gün yüzüne çıkardı. Leyla, “O dönem dedelerimiz bu girişimle ciddi alay konusu olmuştu. Herkes ‘Burada fındık yetişmez, boşuna emek harcıyorsunuz’ demişti. Ancak şimdi, her şey tam tersine dönmüş durumda ve bu girişimden oldukça memnunuz. Şu an fındıkları toplamaya başladık” diyerek, geçmişin ironik eleştirilerine göndermede bulundu.

Verimlilik Değişkenlik Gösteriyor

Leyla, bahçedeki yaklaşık 50 fındık ağacının hasat sürecinde yıllık verimlilik farklarını paylaştı. "Bahçemizde fazla fındık ağacı bulunmuyor, bu yüzden işçi tutmadık. Babam, kardeşlerim ve kuzenlerle birlikte hasadı topluyoruz. Fındıkların verimliliği bir yıl yüksek, bir yıl düşük oluyor. Geçen yıl verim düşük oldu, ama bu yıl 50’nin üzerinde ürün bekliyoruz” şeklinde bilgi verdi.

Kilosu 250 TL’den Satılacak

Fındıkların kilosunun 250 TL’den satılacağı bilgisini veren Leyla, “Şu an için fındıkları aile içinde bölüştüreceğiz, ama eğer verim yüksek olursa ihtiyaç fazlasını satmayı planlıyoruz” dedi. Bu durum, projenin finansal başarısını daha da belirgin hale getiriyor.

Ordu ile Rekabet Kısmında Mizahi Bir Dokunuş

Leyla, Ordu'nun fındık üreticiliği konusunda şaka yollu bir yorumda bulunarak, “Ordu’yu kıskanmıyoruz, çünkü bizden daha güzel fındıklarımız var” dedi. Bu espri, bölgenin fındık kalitesini ön plana çıkarırken, aynı zamanda Van’ın fındık üretimindeki rekabetçi ruhunu da ortaya koyuyor.