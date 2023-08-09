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Ezberciler Camisinde daha önce yılın belli dönemlerinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, yılın 365 günü sergileniyor. Bu kapsamda Karşıyaka Bağlarbaşı İlköğretim Okulu öğrencileri, sakalı şerifle buluştu. Ezberciler Camisinde yılın 365 günü ziyarete açılan Sakal-ı Şerif'e yoğun ilgi görüyor.

Birçok vatandaşın yanı sıra çocuklar da sakalı şerifi görmenin mutluluğunu yaşadı. Mübarek sakalı görmeleri için camide sıraya giren çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Cemaat, Sakal-ı Şerif'i görmek için birbirleriyle yarışırken, bazı vatandaşlar cep telefonu ile görüntü çekti.

Bazı vatandaşlar da Sakal-ı Şerif'in muhafaza edildiği cam hazneyi öperek duygulu anlan yaşadı. Sakal-ı Şerif ziyareti sonra cemaatle birlikte çocuklara ikramlarda bulunuldu. İmam Şükrü Uğurlu, Mehmet Ali Güldal, Sakalı Şerif-i ziyarete açmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Uğurlu, "Peygamberimizi anlayalım, anlatalım, yaşayalım, yaşatalım. Eğer böyle yaparsak insanlık insanlığın ne olduğunu anlayacaktır" mesajını verdi.

van bölge gazetesi