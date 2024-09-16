Altın fiyatlarının yükselmesiyle beraber piyasadaki merdiven altı altın üretiminin de söz konusu olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar ise dolandırıcılığa karşı altın yatırımcısını uyarıyor.

“ALTINLARI SADECE GÜVENİLİR KUYUMCULARDAN ALIN”

Cumhuriyet Caddesinde esnaf olan Kuyumcu Mahmut S., mağduriyetlerin yaşanmaması için dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Kuyumcu esnafı, “Dolandırıcıların ağına düşmemek için yapılması gereken en önemli durum altınların kuyumculardan alınmasıdır. Çünkü biz kuyumcular Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgesine sahibiz ve fatura keseriz. Bunlarda sahte altın olmaz ama dışarda bazen duyuyoruz, “zor durumda kalındığı veya acil işim var uyguna satacağım” diyenler olabiliyor. Kesinlikle bu gibi kişilerden alınmaması gerekiyor” dedi.

“SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?”

Kendilerine de sahte altının gelebildiğini vurgulayan Esnaf, “Bu durumla da maalesef karşı karşıya kalabiliyoruz. Altını titizlikle inceleriz. İlk etapta altının rengini kontrol ederiz ardından diğer yöntemleri uygularız. Altın ile temas ettiğimizde ağırlığından da belli olabiliyor. Sahte altıncılar ise saf altın miktarını düşürerek ayarıyla oynuyorlar. Çünkü gerçek altını teraziye koyduğumuzda 20.76 gram gelir. Ama sahte altın genellikle 13.76 gram gelir. Bunlar haricinde en çok uyguladığımız yöntemlerden biri aside sürmek. Ardından ateşe sürmek veya mihenk taşı var buna süreriz. Bu durumda altının silinip silinmemesiyle gerçek altın olup olmadığı hemen ortaya çıkıyor. Bir diğer yöntem alınan altın ile seramik tabağa bir çizik atın. Çiziğin rengi siyah ise, altın sahte olabilir. Altının üzerine bir mıknatıs tutun eğer mıknatısa yapışırsa içerisine demir de eklenmiş olmalı ve sahte olduğu anlaşılır.” ifadelerine yer verdi.