Van İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde hizmet veren sağlıklı hayat merkezleri, sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla aile hekimliği hizmetlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Kentte yaklaşık 5 yıldır hizmet veren merkezlerde; kanser taramaları başta olmak üzere, beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi farklı birçok alanda hizmet sunuluyor.

“Kadınlarımızın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz”

Konuya ilişkin konuşan İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Dr. Zübeyde Kul, İpekyolu, Tuşba ve Erciş ilçelerinde kurulan sağlıklı hayat merkezlerinin vatandaşın yaşam kalitesini arttırdığını belirtti. Vatandaşa hizmet verirken randevu usulüyle çalıştıklarını ifade eden Dr. Kul, “Randevu almaları zor değil. Aile hekimleri tarafından vatandaşlarımız bize yönlendiriliyor ya da hastaneden bize yönlendirilebiliyorlar.. Burada kanser taramaları yapıyoruz.

8 kadından 1’i sağlıklı olduğu halde ileride meme kanseri olabiliyor. Bu çok önemli ve büyük bir rakamdır. Biz bunu erken yakalamaya ve kadınlarımızın hayatını kurtarmaya çalışıyoruz. Aile hekimleri hastalarını arayarak Aile Sağlığı Merkezinde topluyorlar. Bu hastaları merkezimize taşıyoruz. Buradaki gerekli taramalarını yaparak, bulundukları yere geri bırakıyoruz” dedi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde gebe ve bebek dostu sınıflarının yer aldığını hatırlatan Kul, “Memeyi bırakan veya meme almakta zorlanan bebeklerimizi merkezimizdeki uzmanlarca değerlendiriyoruz. Annenin bebeğiyle ilişki kurmasını ve bebeğini sağlıklı bir şekilde emzirmesini sağlıyoruz. Gebeliğin son 3 ayında annelere eğitim veriyoruz. Bebeğe nasıl bakacağını ve nasıl emzireceği konusunda eğitim veriyoruz. Bebek doğduktan sonra da anneye ulaşarak verilen eğitimleri uygulayıp, uygulamadığını kontrol ediyoruz” diye konuştu.

İpekyolu Sağlık Hayat Merkezinde destekleyici tedavilerini sürdüren vatandaşlar ise verilen hizmetten ücretsiz şekilde yararlandıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.