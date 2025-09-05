İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde daha önce hizmet veren İpekyolu, Tuşba ve Erciş sağlıklı hayat merkezlerinin ardından Edremit ilçesinde de yeni bir merkez vatandaşların hizmetine sunuldu. Sağlıklı hayat merkezleriyle aile hekimliği hizmetlerinin desteklenmesi, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve bu hizmetlere erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.

Edremit ilçesinde hizmet vermeye başlayan Erenkent Sağlıklı Hayat Merkezi, kanser taramalarının yanı sıra beslenme, çocuk gelişimi, ruh sağlığı, koruyucu ağız sağlığı, bebek dostu, gebe sağlığı ve SMA testleri gibi birçok alanda vatandaşlara hizmet sağlayacak.

Açılış konuşmasını yapan Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmeyi ve aile hekimliği hizmetlerini desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Bostancı, "Hekim dışı sağlık hizmetleri kapsamında psikososyal destek, diyetisyenlik ve çocuk gelişimi hizmetlerinin de hastaneler dışında verilebilmesini sağlamayı hedefliyoruz.

Böylece hem hastanelerdeki iş yükünü ve yığılmaları azaltmayı hem de birinci basamaktaki hizmet kalitemizi artırmayı amaçlıyoruz. Şu an ilimizde beşincisini faaliyete aldığımız Erenkent Sağlıklı Hayat Merkezi ile birlikte inşallah eylül ayı içerisinde Süphan Sağlıklı Hayat Merkezini de hizmete açacağız. Önümüzdeki yıl ise Başkale, Çaldıran, Özalp, İpekyolu ve Tuşba ilçelerimize kazandıracağımız sağlıklı hayat merkezleriyle vatandaşlarımızın bu hizmetlere daha kolay erişebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Açılış programı, Edremit Müftüsü Mahmut Durmuş'un yaptığı duanın ardından merkezin gezilmesiyle sona erdi.