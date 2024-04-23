Van İl Sağlık Müdürü Tosun başkanlığındaki toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve başhekim yardımcıları katıldı.

Söz konusu toplantıda; MHRS çalışma listelerinin eksik yönlerinin tespit edilerek yapılacak düzeltmeler, acil servis muayene, yatış ve sevk işlemlerinin gözden geçirilerek düzeltilmesi gereken yönleri, yoğun bakımların ve servis yatakların doluluk oranları ile hasta kabul işlemleri konuşuldu.

Toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde de bulunuldu.