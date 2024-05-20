Son yılların en fazla yağışını alan Van’da yağışlar devam edecek. Meteoroloji verilerine göre bugün de Van’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Son günlerde sık aralıklarla yağış alan Van’da söz konusu yağışlar bugün de etkisini gösterecek. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 5 gün boyunca da yağış gözüküyor.

Meteorolojiden yapılan paylaşıma göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu

Saray: Parçalı ve çok bulutlu