Son yılların en fazla yağışını alan Van’da yağışlar devam edecek. Meteoroloji verilerine göre bugün de Van’da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Son günlerde sık aralıklarla yağış alan Van’da söz konusu yağışlar bugün de etkisini gösterecek. Meteorolojik verilere göre önümüzdeki 5 gün boyunca da yağış gözüküyor.
Meteorolojiden yapılan paylaşıma göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Van, Bitlis ve Hakkari illerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu
Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Erciş: Parçalı ve çok bulutlu
Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu
Özalp: Parçalı ve çok bulutlu
Saray: Parçalı ve çok bulutlu