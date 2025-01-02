Rahmet, mağfiret ve bereket iklimi olarak kabul edilen üç ayların habercisi Regaip Kandili münasebetiyle il genelindeki camilerde özel programlar düzenlendi. Yatsı namazının ardından Edremit Müftü Ömer Azmi Efendi Camii'ne gelen çok sayıda vatandaş, namaz kılıp dualar etti.

Kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan cami imam hatibi, bu özel gün ve gecelerin Müslümanlar için önemli birer fırsat olduğunu vurguladı. Gecede ellerini semaya açarak bol bol dua eden vatandaşlar, daha sonra camiden ayrıldı.