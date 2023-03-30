Vatandaşların kaliteli ve uygun ürünlere ulaşması için denetimlerini sıklaştıran Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Ramazan ayı nedeniyle süt ve süt ürünleri satışı yapan işletmeleri denetledi.

Ticaret İl Müdürlüğü ve İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan denetimlerde süt ve süt ürünleri başta olmak üzere sahur ve iftarlık ürün satan işletmelerin işletme ruhsatları, ürünlerin son tüketim tarihleri, etiketsiz ürünler (merdiven altı üretim), fiyat etiketleri, genel hijyen kuralları, işletmelerin haşere ilaçlaması gibi birçok konuda kontroller yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı gıda mühendislerinin de katıldığı denetimlerde, belgelerinin eksik olduğu tespit edilen işletmeler uyarılırken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla yapılacağı belirtildi.

Yapılan denetimlere Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yusuf Coşar, Van Ticaret İl Müdürü Mehmet Murat Keremoğlu, İpekyolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, gıda mühendisleri ile polis ve zabıta ekipleri katıldı.iha