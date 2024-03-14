Van’da Plastik Poşet Kullanımını Azaltmak Için Çalışma Başlatıldı

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevre dostu alışveriş alışkanlıklarının kazanılması hedefiyle şehir genelinde bez torba dağıtımı yapıyor.

İpekyolu Belediyesi, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda plastik poşet kullanımını azaltmaya yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen proje ile, şehir genelinde çevre dostu alışveriş alışkanlıklarının kazanılması hedefleniyor.

Plastik poşetlerin çevreye verdiği zararları azaltmak amacıyla, şehir genelinde bez torba dağıtımı gerçekleştirildi. Bu kapsamda, dün de çarşamba pazarında ekipler, esnaf ve vatandaşlara bez torbaları ücretsiz olarak dağıttı. Bu çalışmanın, çevre dostu alternatiflerle çevre kirliliği sorununun azaltılmasına katkı sağlanması hedeflendi.

İpekyolu Belediyesi’nin plastik poşet kullanımının azaltılması ve çevre dostu alışveriş alışkanlıklarının kazandırılması amacıyla başlattığı bu proje kapsamında bez poşet dağıtımının devam edeceği kaydedildi.