VEDAŞ tarafından planlı çalışmalar kapsamında elektrik kesintileri devam ediyor. Çalışmalardan dolayı gerçekleştirilecek elektrik kesintilerinden İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gürpınar, Çaldıran ve Özalp ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesintinin yaşanacağı ilçeler ve mahalleler şu şekilde;

İPEKYOLU:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Halilağa, Selimbey ve Yalı Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Vali Mithat Bey, Hatuniye, Buzhane, Hafıziye, Halilağa, Yalı Mahallesi ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 11.00 Saatleri arasında; Dereüstü Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Ayazpınar, Bakacık, Doğanlar, Elmalık ve Yeni Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 Saatleri arasında; Taşkonak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Dağönü, Göllü, Güvençli, Özyurt, Yeşilsu, Çolpan, Mollakasım, Ağartı, Alaköy, Ayanıs, Özyurt, Gedikbulak, Halkalı, Kumluca, Yaylıyaka, Arısu, Bardakçı, Çitören, Dibekdüzü, İskele, Mollakasım, Özkaynak, Şemsibey, Tevekli, Topaktaş Mahalleleri ve Şemsibey Osb'de (Organize Sanayi Bölgesi) planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 11.00 Saatleri arasında; Çobanoğlu, Çomaklı, Gedelova, Gölyazı, Kozluca ve Yalnızağaç Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

08.00 – 18.00 Saatleri arasında; Altıntepe, Abdurrahman Gazi, İskele Mahalleleri ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Akdoğu, Beşbudak, Çatakdibi, Çepkenli, Dikbıyık, Dolaylı, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Oğuldamı, Örmeli, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan, Yalınca Mahalleleri ile Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 12.00 Saatleri arasında; Akdoğu, Bağrıyanık, Beşbudak, Bölmeçalı, Bükeç, Çatakdibi, Çepkenli, Dağseven, Dikbıyık, Dolaylı, Geçerli, Geziyurt, Kalkanlı, Kapçık, Kılıçtutan, Kırkgeçit, Kuşdağı, Oğuldamı, Örmeli, Özlüce, Parmakkapı, Sapakonak, Sıcaksu, Taşlıyazı, Topçudeğirmeni, Topyıldız, Üçdoğan, Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Yatağan, Yalınca ve Yoldüştü Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

13.00 – 15.00 Saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı ve Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÇALDIRAN:

09.00 – 17.00 Saatleri arasında; Yukarıdikme ve Yukarıgülderen Mahallelerindee planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP:

09.00 – 15.00 Saatleri arasında; Elaçmaz, Bağrıaçık, Yarımağıl ve Akgöl Mahallelerindee planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.