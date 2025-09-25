DKMP 14. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Erciş Şube Müdürlüğü ekipleri, "Tabiat Turizmi Uygulama Eylem Planı" kapsamında, Erciş Çelebibağı Vatan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ile birlikte Çelebibağı sazlıkları sulak alanında doğa yürüyüşü ve kuş gözlemi etkinliği düzenlendi.

Öğrencilerin dikkat ve ilgi ile dinlediği etkinlikte biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, korunan alanlar, yaban hayatına ait bilgiler, yaban hayatının gözlenmesini sağlayan fotokapanlar hakkında bilgiler aktarıldı. Biyolojik çeşitliliğin ülke ve insanlık adına öneminin anlatılması, ülke ve bölgenin biyolojik çeşitliliğinin tanıtılması ve geleceğin teminatı olan çocukların bu konulardaki farkındalıklarının arttırılması hedeflendiği belirtilen eğitimlerin il genelinde devam edeceği bildirildi.