İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta arama yaptı. Aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 221 bin TL olan çeşitli gümrük kaçağı eşya ve malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili A.B (47) hakkında '5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında adli işlem başlatıldı. Yine aynı noktada, ekiplerin durdurduğu başka bir araçta piyasa değeri 2 milyon 115 bin TL olan 1410 epidotlu kuvars taşı ele geçirildi. Olayla ilgili H.Ç. (31) hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapıldı.