Van’da İŞKUR (Türkiye İş Kurumu) aracılığı ile birçok farklı alanda çok sayıda personel alımı gerçekleştirilecek. Özel firmalar, istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden personel alımı ilanı yayınlıyor.

İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanlara göre firmalar; pazarlamacı, okul öncesi öğretmeni, satış elemanı, vinç operatörü, makineci (dikiş), çağrı merkezi elemanı, mobilya montajcısı, paketleme işçisi, konfeksiyon işçisi, insan kaynakları uzmanı, elektrikçi, temizlik görevlisi, aşçı, muhasebeci, oto yıkama elemanı, halkla ilişkiler görevlisi, reyon görevlisi, kasiyer, kahvaltı şefi, mimar, hemşire, müzik öğretmeni, resim öğretmeni, overlokçu, kaynakçı, market elemanı, mağaza müdürü ve güzellik uzmanı gibi çok sayıda farklı alanda personel alımı gerçekleştirecek.

Söz konusu personel alım ilanlarında firmalar iş tanımı ve personel niteliklerini de açıklayarak, adalardan başvuru beklediklerini not düşüyor.

Van’da İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanları detaylarına https://www.iskur.gov.tr/is-ara?city=65&workCode=&pageNumber=1 adresinden ulaşılabiliyor.