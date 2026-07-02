Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Sıhke TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.