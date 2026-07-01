Van Gölü, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşların uğrak noktalarından biri olmaya devam ediyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte çok sayıda vatandaş, özellikle hafta sonlarında Van Gölü başta olmak üzere dere, gölet ve sulama kanalları gibi su kaynaklarına yöneliyor.

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Van'da da yaz aylarında serinlemek isteyen vatandaşlar göl, gölet, dere ve sulama kanallarına giriyor. Ancak kontrolsüz alanlarda suya girilmesi, her yıl çok sayıda boğulma vakasına ve can kaybına neden olabiliyor.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN UYARI

Yaşanabilecek acı olayların önüne geçmek amacıyla Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan paylaşımda, boğulma vakalarına karşı alınması gereken önlemler ve hayati uyarılar hatırlatıldı.

Yapılan paylaşımda, “İtfaiye Dairesi Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, boğulma vakalarına karşı alınması gereken önlemleri ve hayati uyarıları vatandaşlarımızla paylaştık. Unutmayalım; birkaç dakikalık serinleme isteği, geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir.” denildi.

“YÜZME BİLMEK BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR”

Paylaşımın devamında, “Hayat suda değil, güvenliktedir. Dere, gölet, baraj gölleri ve sulama kanalları serinlemek için güvenli alanlar değildir. Her yıl yüzlerce kişi bu alanlarda boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Aniden değişen su derinliği, güçlü akıntılar, su altında görülmeyen engeller ile çamurlu ve kaygan zemin ciddi tehlikelere yol açabilir. Akıntıya kapılma, yorulma, kramp veya panik anında yüzme bilmek bile yeterli olmayabilir.” ifadelerine yer verildi.

“ÇOCUKLAR SU KENARINDA YALNIZ BIRAKILMAMALI”

Açıklamada özellikle ailelere de önemli uyarılar yapılarak, çocukların su kenarında kesinlikle yalnız bırakılmaması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlara yönelik uyarılarda şu tavsiyeler sıralandı;

-Çocuklarınızı su kenarında yalnız bırakmayın, sürekli gözetim altında tutun.

-Dere, gölet ve sulama kanallarında yüzmeyin.

-Uyarı levhalarına mutlaka uyun.

-Tek başınıza suya girmeyin.

-Boğulma tehlikesi yaşayan birini gördüğünüzde doğrudan suya atlamayın. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyin.

-Mümkünse ip, can simidi veya uzun bir cisim uzatarak müdahale edin, kendi güvenliğinizi riske atmayın.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, “Unutmayın, bir anlık dikkatsizlik geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilir. Dere, gölet ve sulama kanalları eğlence alanları değil, ciddi tehlike taşıyan bölgelerdir.” ifadeleriyle vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.