Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Gevaş-Çatak yolu çevresinde 2.9, 3.1 ve 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre merkez üssü Gevaş-Çatak yolu çevresi olan üç ayrı deprem kaydedildi.

AFAD’ın paylaştığı bilgilere göre bugün sabah saatlerinde Van’ın Çatak ilçesinde ilk deprem saat 09.31’de 3.6 büyüklüğünde meydana geldi. Ardından saat 15.33’te 3.1 büyüklüğünde, saat 15.48’de ise 2.9, büyüklüğünde, saat 15.57’de ise 2.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.