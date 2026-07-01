Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mühendislik Jeolojisi Derneği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan sempozyumda çok sayıda akademisyen sunum yapacak.

Van depremini başta olmak üzere yakın tarihte gerçekleşen depremler ile birçok konunun farklı başlıklar altında tartışılacağı sempozyum 2 Temmuz Perşembe günü (yarın) Prof.Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde başlayacak.

Ülkemizde baraj, tünel, yol güzergahları, şev ve heyelan stabiliteleri ve yerleşim alanlarının belirlenmesine çalışmaları ile yön veren akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin buluşacağı sempozyum 9 oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek.

Sempozyum müzik dinletisi, açılış konuşmaları, plaket töreni, çağrılı konuşmalar ile başlayacak. Ardından Güncel Büyük Depremler Işığında Yer Mühendisliğinden Beklentiler ve Olası Yaklaşımlar konusu konuşulacak.

SEMPOZYUM 9 OTURUM ŞEKLİNDE OLACAK

2 Temmuz tarihinde başlayacak sempozyum 3 Temmuz tarihinde de devam edecek. 9 oturum şeklinde gerçekleştirilecek sempozyumun ilk gününde 3 oturum olacak. Oturum başlıkları ve oturum başkanları şu şekilde olacak;

1. OTURUM

Mekansal Planlama ve Doğal Afetler

Oturum Başkanları: Recep Kılıç - Ayhan Koçbay

2. OTURUM

Tarihi Yapıların Korunmasında Mühendislik Jeolojisi

Oturum Başkanları: Atiye Tuğrul – Ahmet Orhan

3. OTURUM

Zemin ve Kayaların Mühendislik Özellikleri

Oturum Başkanları: Zülfü Gürovak - Tümay Kadakci Koca

3 TEMMUZ (SEMPOZYUMUN 2. GÜNÜ)

4. OTURUM

Mühendislik Jeolojisinde Ölçüm ve İzleme Teknikleri

Oturum Başkanları: Reşat Ulusay – Cavit Atalar

5. OTURUM

Kütle Hareketleri

Oturum Başkanları – Tolga Çan – Mucip Tapan

6. OTURUM

Yeraltı Açıklıklarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik

Oturum Başkanları: Mutluhan Akın – Senem Tekin

7. OTURUM

Yamaç ve Şev Duraylılığı

Oturum Başkanları - Sedat Türkmen – Arzu Fırat Ersoy

8. OTURUM

Mühendislik Jeolijisinde Temel ve Zemin İyileştirme Teknikleri

Oturum Başkanları: Ömer Aydan – Müge Akın

9. OTURUM

Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özellikleri ve Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji

Oturum Başkanları: Seyfi Kulaksız – Nazlı Tunar Özcan

Kapanış

4 TEMMUZ

Katılımcılar sempozyumu tamamladıktan sonra 4 Temmuz günü ise Van Kahvaltısı ile ağırlanacaklar ve ardından Van Kalesi ile Akdamar Adası gezisine katılacaklar.

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr. Levent Selçuk – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. Ali Özvan – Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Remzi Karagüzel – Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Ogün Ozan Varol – Sempozyum Sekreteri

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ali Özvan – Van YYÜ

Prof. Dr. İsmail Akkaya – Van YYÜ

Prof. Dr. Mucip Tapan – Van YYÜ

Prof. Dr. Halil Kumsar – Pamukkale Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Dinçer – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Korkanç – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi

Doç. Dr. Tümay Kadakçi Koca – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Dişli – Van YYÜ

Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu – Van YYÜ

Öğr. Gör. Hivren Naiboğlu – Van YYÜ

Dr. Ayhan Koçbay – DSİ Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı

Dr. Öğretim Üyesi Elif Erdeve Özvan – Van YYÜ

İskender Taş – TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Van İl Temsilcisi

Ayhan Alkan – Van Büyükşehir Belediyesi

Serdar Acarcan – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü