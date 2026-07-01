Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, önemli bir sempozyuma ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mühendislik Jeolojisi Derneği ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğinde düzenlenecek olan sempozyumda çok sayıda akademisyen sunum yapacak.
Van depremini başta olmak üzere yakın tarihte gerçekleşen depremler ile birçok konunun farklı başlıklar altında tartışılacağı sempozyum 2 Temmuz Perşembe günü (yarın) Prof.Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde başlayacak.
Ülkemizde baraj, tünel, yol güzergahları, şev ve heyelan stabiliteleri ve yerleşim alanlarının belirlenmesine çalışmaları ile yön veren akademisyenlerin ve sektör temsilcilerinin buluşacağı sempozyum 9 oturum şeklinde gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek.
Sempozyum müzik dinletisi, açılış konuşmaları, plaket töreni, çağrılı konuşmalar ile başlayacak. Ardından Güncel Büyük Depremler Işığında Yer Mühendisliğinden Beklentiler ve Olası Yaklaşımlar konusu konuşulacak.
SEMPOZYUM 9 OTURUM ŞEKLİNDE OLACAK
2 Temmuz tarihinde başlayacak sempozyum 3 Temmuz tarihinde de devam edecek. 9 oturum şeklinde gerçekleştirilecek sempozyumun ilk gününde 3 oturum olacak. Oturum başlıkları ve oturum başkanları şu şekilde olacak;
1. OTURUM
Mekansal Planlama ve Doğal Afetler
Oturum Başkanları: Recep Kılıç - Ayhan Koçbay
2. OTURUM
Tarihi Yapıların Korunmasında Mühendislik Jeolojisi
Oturum Başkanları: Atiye Tuğrul – Ahmet Orhan
3. OTURUM
Zemin ve Kayaların Mühendislik Özellikleri
Oturum Başkanları: Zülfü Gürovak - Tümay Kadakci Koca
3 TEMMUZ (SEMPOZYUMUN 2. GÜNÜ)
4. OTURUM
Mühendislik Jeolojisinde Ölçüm ve İzleme Teknikleri
Oturum Başkanları: Reşat Ulusay – Cavit Atalar
5. OTURUM
Kütle Hareketleri
Oturum Başkanları – Tolga Çan – Mucip Tapan
6. OTURUM
Yeraltı Açıklıklarında Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik
Oturum Başkanları: Mutluhan Akın – Senem Tekin
7. OTURUM
Yamaç ve Şev Duraylılığı
Oturum Başkanları - Sedat Türkmen – Arzu Fırat Ersoy
8. OTURUM
Mühendislik Jeolijisinde Temel ve Zemin İyileştirme Teknikleri
Oturum Başkanları: Ömer Aydan – Müge Akın
9. OTURUM
Doğal Yapı Taşlarının Mühendislik Özellikleri ve Mühendislik Uygulamalarında Hidrojeoloji
Oturum Başkanları: Seyfi Kulaksız – Nazlı Tunar Özcan
Kapanış
4 TEMMUZ
Katılımcılar sempozyumu tamamladıktan sonra 4 Temmuz günü ise Van Kahvaltısı ile ağırlanacaklar ve ardından Van Kalesi ile Akdamar Adası gezisine katılacaklar.
SEMPOZYUM BAŞKANLARI
Prof. Dr. Levent Selçuk – Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Özvan – Düzenleme Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Remzi Karagüzel – Mühendislik Jeolojisi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Ogün Ozan Varol – Sempozyum Sekreteri
DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Ali Özvan – Van YYÜ
Prof. Dr. İsmail Akkaya – Van YYÜ
Prof. Dr. Mucip Tapan – Van YYÜ
Prof. Dr. Halil Kumsar – Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. İsmail Dinçer – Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa Korkanç – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Doç. Dr. Tümay Kadakçi Koca – Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Erkan Dişli – Van YYÜ
Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu – Van YYÜ
Öğr. Gör. Hivren Naiboğlu – Van YYÜ
Dr. Ayhan Koçbay – DSİ Jeoteknik Hizmetler Dairesi Başkanı
Dr. Öğretim Üyesi Elif Erdeve Özvan – Van YYÜ
İskender Taş – TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Van İl Temsilcisi
Ayhan Alkan – Van Büyükşehir Belediyesi
Serdar Acarcan – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü