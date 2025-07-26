Van’da otlu peynirin fiyatının yükselmesi, talebi de düşürdü. Tarihi Peynirciler Çarşısı’ndaki bazı esnaflar, bu yıl satışların önceki yıllara göre ciddi oranda azaldığını vurgularken, bazı esnaflar ise satışların normal seviyelerde olduğunu dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl kilosu 200-250 TL’den satılan taze otlu peynirin bu yıl kilogram fiyatının 400-500 TL’ye kadar çıkması hem vatandaşın alım gücünü zorluyor hem de esnafın işlerini etkiliyor.

ESNAF KEREMOĞLU: ÜRETİM FAZLA OLMADIĞI İÇİN FİYATI ARTIYOR

Uzun yıllardır tarihi peynirciler çarşısında esnaflık yaptığını belirten Hazar Keremoğlu, “Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl satışlarda durgunluk var. Bir önceki sezon 200-250 TL’ye satışını gerçekleştirdiğimiz Van otlu peynirinin kilosu bu yıl 500 TL. Fazla üretim olmadığı için miktar azaldı ve bu da satışlara yansıyor. Önceden insanlar 50-100 kilo alıyorken, şimdi ise 10-20 kilo zor alabiliyor. Vatandaş da haklı, fiyatlar gerçekten çok yüksek. Bizler de yüksek fiyatlardan alıyoruz maalesef” dedi.

ESNAF AYIK: “FİYATI SORANLAR GERİ DÖNÜYOR”

Bir diğer esnaf Muammer Ayık ise, “Yaz döneminde eski peynir bulmak biraz zor. Yüksek kesimlerde toplanan otlar ve özellikle küçükbaş hayvan sağımıyla beraber taze peynir piyasada artıyor. Bazı vatandaşlar da peyniri kendisi yapıyor. Çarşıya gelenler de fiyatlara bakıp geri dönüyor” diye kaydetti.

“OTLU PEYNİR LÜKS OLDU”

Tarihi Peynirciler Çarşısı'nda her ne kadar ziyaretçi yoğunluğu olsa da alışveriş yapan kişi sayısı gün geçtikçe azalıyor. İsmini vermek istemeyen bir vatandaş, “Otlu peynir bizim kültürümüz, çocukluğumuz, soframızın tadı. Ama artık bu fiyatlarla almak mümkün değil. Özellikle emekliler, kirada oturanlar için bu peynir lüks oldu.” sözlerine yer verdi.